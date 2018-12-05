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Больше 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Lu Zhe
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Один человек погиб и 36 получили травмы в ДТП с автобусом в Турции. Об этом сообщил телеканал Takvim.

Авария произошла утром 5 декабря в провинции Измир в районе Бергама. Служебный автобус столкнулся с легковым автомобилем, который выезжал на трассу со второстепенной дороги, после чего ударился о бетонное ограждение и перевернулся, пишет сайт kp.ru. жертвой ДТП стал один человек, еще 36 доставили в больницы с различными травмами.

Известно, что автобус перевозил рабочих одной из фабрик по шоссе Бергам–Алиаг. В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет.

30 ноября сообщалось, что более 30 человек пострадали в ДТП с автобусом в Гонконге.

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