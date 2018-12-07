Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор о газе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принес извинения российскому коллеге Владимиру Путину за публичный спор о цене газа. Об это он рассказал в интервью журналисту ВГТРК. Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Дискуссия между российским и белорусским президентом произошла в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт Петербурге. Лукашенко возмутился тем, что цена газа для белоруссов составляет $130 за тыс. куб., а жители соседней Смоленской области платят всего $70.

Путин, в свою очередь, указал, что цена на российский газ для Белоруссии почти вдвое ниже, чем для Германии — $130 против $250. В ответ Лукашенко заявил, что уровень жизни в его стране значительно ниже, чем ЕС, и напомнил о совместной войне против Германии во Второй мировой. После этого Путин предложил обсудить данный вопрос в закрытом режиме.

«Потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, но вам лучше не слышать этого», — заявил белорусский президент в беседе с журналистом.

Лукашенко добавил, что встретится с Владимиром Путиным на следующей неделе и обсудит тему цены на российский газ.