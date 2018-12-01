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Лукашенко заявил о своей ненужности на Западе

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Республика Беларусь готова сотрудничать со странами Запада, но не в ущерб другим международным партнерам. Об этом заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко в еще не вышедшем интервью телеканалу «Россия». Фрагмент беседы вечером 1 декабря показал телеканал «Беларусь 1».

«Мы хотим с ними сотрудничать. Но это не значит, что мы от кого-то куда-то отвернулись. Что касается меня, наверное, ушло то время, когда я мог куда-то отворачиваться», — рассказал Лукашенко.

Он добавил, что «Беларусь с Лукашенко на Западе абсолютно не нужна» и его оппоненты добиваются прихода в Минске другой власти.

12 октября президент России Владимир Путин прибыл в Могилев, где встретился с белорусским коллегой и выступил на форуме регионов РФ и Республики Беларусь. Тогда Лукашенко отметил, что это не последняя его встреча с российским коллегой в 2018 году. 16 ноября стало известно, что два президента провели телефонные переговоры и обсудили график предстоящих контактов.

Свой пост президент Александр Лукашенко занимает на протяжении 24 лет с 1994 года. Республика Беларусь в настоящее время остается единственным государством на континенте, которое не входит в состав Совета Европы, в первую очередь благодаря отсутствию моратория на смертные казни, которые происходят в стране по сей день.

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