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В Белоруссии сообщили о казни двух «черных риелторов»

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Смертный приговор в отношении двух осужденных по делу «черных риелторов» привели в исполнение в Белоруссии. Об этом рассказали в правозащитном центре «Весна».

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Известно, что казнь состоялась 27 ноября. Правозащитники отметили, что родственники осужденных Семена Бережного и Игоря Гершанкова подтвердили факт казни.

Как напоминает RT, Могилевский областной суд вынес смертный приговор Семену Бережному и Игорю Гершанкову в 2017 году по обвинению в совершении шести убийств, подготовке еще одного, а также в мошенничестве, похищении человека и ряде других преступлений. Апелляционные жалобы преступников были отклонены. Тогда же еще два человека получили по 22 и 24 года лишения свободы.

По данным следствия, банда «черных риелторов» совершала преступления с 2009 по 2015 годы, в этот период без вести пропали шесть человек. Согласно обвинению, «черные риелторы» находили одиноких людей, зависимых от алкоголя и имевших долги за ЖКХ, после чего уговаривали их продать или разменять жилье, а после этого убивали их. Позднее тела убитых были найдены в безымянных могилах на сельских кладбищах. Как пишет сайт kp.ru, некоторых бывших владельцев недвижимости преступники закапывали живьем. В результате преступной деятельности им удалось заработать порядка 2 млрд неденоминированных белорусских рублей (6 млн российских рублей).

Белоруссия — единственная страна в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году за сохранение этой высшей меры наказания на общенациональном референдуме высказались 80,5% граждан, принявших участие в плебисците. По данным Верховного суда республики, в 2017 году белорусскими судами было вынесено пять смертных приговоров.

12 октября сообщалось, что Верховный суд штата Вашингтон отменил смертную казнь‍, заявив, что такая мера является неконституционным решением.

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