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Идентификация пользователей сайтов по номеру телефона введена в Белоруссии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Белоруссии утвержден порядок идентификации пользователей интернет-ресурсов с помощью телефонного номера. Об этом во вторник, 27 ноября, сообщило агентство «РИА Новости».

«Правительством утверждено положение… (которым. — Ред.) определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, размещающих информационные сообщения или материалы на интернет-ресурсе, в том числе осуществляющих комментирование», — цитирует сообщение телеканал «360».

Отдельно оговаривается, что один телефонный номер может быть использован только при регистрации одной учетной записи.

6 ноября стало известно, что правительство России подготовило новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Согласно им, администраторы должны будут проверять информацию о регистрации номера у мобильных операторов. Последние в свою очередь в течение 20 минут с момента запроса администрации мессенджера должны предоставить информацию об абоненте. В случае, если проверка не будет пройдена, мессенджер обязан отказать пользователю в предоставлении услуги.

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