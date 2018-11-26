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Интернет-омбудсмен усомнился в блокировке Google Роскомнадзором

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил в беседе с «Известиями», что сомневается в блокировке Роскомнадзором поисковика Google в России. «Я не думаю, что в ближайшее время мы увидим блокировку Google», — сказал Мариничев.

По его мнению, это слишком радикальная мера, которая равносильна блокировке «доброй половины интернета», потому что огромное количество интернет-ресурсов опираются в своей работе на функциональность Google как на инфраструктурную компанию.

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«Его блокировка может привести к временному коллапсу работоспособности российского сегмента сети интернет, парализовав его работу», — сказал интернет-омбудсмен.

При этом он подчеркнул, что де-юре такая возможность у Роскомнадзора есть. Но, скорее всего, Роскомнадзор прибегнет к «лавинообразному кому» штрафов, заключил эксперт.

Ранее, 26 ноября, стало известно, что управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу возбудило против Google административное дело в связи с тем, что поисковик не подключен к федеральной государственной информационной системе. Компании грозит штраф в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей.

Рассмотрение дела о штрафе Google состоится 11 декабря в Роскомнадзоре с участием представителей компании.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, которым вводятся штрафы для операторов поисковых систем за выдачу ссылок на сайты, доступ к которым в России запрещен.

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