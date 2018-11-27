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Wi-Fi работает медленнее мобильного интернета в 33 странах

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Фото: TASS/ZUMA
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Скорость доступа в интернет с помощью сетей Wi-Fi оказалась медленнее, чем при использовании мобильного интернета, сразу в 33 странах. Об этом сообщил портал The Register.

В материале говорится, что в настоящее время мобильный доступ в сеть оказывается быстрее так называемого проводного. И Россия здесь в первых рядах.

Так, в Австралии скорость мобильного интернета составляет 34,6 Мбит/с, что на 13 Мбит/сек выше средней скорости Wi-Fi по стране, а во Франции эти показатели составляют 20,2 Мбит/сек против 17,7 у Wi-Fi. В России средняя скорость мобильного интернета (стандарт LTE-A) составляет порядка 26 Мбит/с.

«В России со времен 3G мобильный интернет выступал в роли «последней мили», с успехом заменяя проводной доступ в сеть. А сегодня, с развитием LTE/LTE-A, у нас ситуация лучше, чем в мире. Скорости 50 Мбит/с считаются нормой», — цитирует телеканал «360» ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина.

20 ноября стало известно, что оператор связи «МегаФон», а также компании «Ростелеком» и «Ростех» ведут переговоры о создании единой инфраструктуры для оператора сетей 5G в России.

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