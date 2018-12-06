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Собчак рассказала о пережитом насилии со стороны близкого человека

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Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
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Ксения Собчак призналась, что пережила насилие со стороны близкого человека. Об этом она заявила во время прямого эфира, организованного совместно с социальной сетью «Одноклассники», телеканалом RTVI, центром «Насилию.нет» и международной организацией «ООН-Женщины» в рамках международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

Собчак рассказала, что инцидент произошел много лет назад. Она отдыхала со своим молодым человеком на Западе. Однажды, когда пара находилась в автомобиле, между ними произошла ссора, и мужчина начал бить светскую львицу. По словам Собчак, ей пришлось выбежать из машины и искать помощь.

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«Я выбежала и стала стучаться в двери. Меня пустила какая-то женщина. После полиция приехала сама, хотя я не звонила. Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело. Всё выносится на уровень государства. Есть свидетели, и нет хода назад», — цитирует Собчак газета «Московский Комсомолец» в четверг, 6 декабря..

Также телеведущая заявила, что сегодня в России не принято говорить о насилии. «Это не является чем-то глобальным в сознании людей, поэтому они реже обращаются в полицию. Считается, что лучше с достоинством переносить побои, замазывать синяки и делать вид, что всё хорошо», — отметила Собчак.

Она добавила, что случаи домашнего насилия нуждаются в жестком пресечении. «Момент поднятия руки должен быть красной линией, когда ты понимаешь, что начинается борьба не со своей женой, а с государством», — подчеркнула Ксения Собчак.

Ранее в этот же день в «Одноклассниках» провели опрос пользователей, приходилось ли им сталкиваться с домашним насилием. В итоге 44% участников ответили утвердительно.

5 декабря стало известно, что в прямом эфире, посвященном акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин», помимо Собчак также примут участие актриса Ирина Горбачева, директор центра «Насилию.нет» Анна Ривина и психолог Яков Кочетков.

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