Почти половина российских пользователей Сети подвергались домашнему насилию

Социальная сеть «Одноклассники» и телеканал RTVI совместно с Центром «Насилию.нет» и международной организацией «ООН-Женщины» провели специальный прямой эфир, приуроченный к международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

В ходе прямой трансляции пользователям задали вопрос — «Приходилось ли вам переживать домашнее насилие?» В итоге 44% опрошенных ответили утвердительно.

Всего в опросе приняли участие более 2 тыс. человек, а в целом прямой эфир, который прошел 5 декабря, собрал 2,2 млн просмотров в соцсети.

В эфире приняли участие общественный деятель и журналистка Ксения Собчак, актриса Ирина Горбачева, директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина и психолог Яков Кочетков. В том числе Горбачева рассказала, что неоднократно в своей жизни сталкивалась с насилием — начиная с воспитания и заканчивая бытовым насилием во время сожительства с партнером.

«В тот момент я не обратилась ни к кому и не рассказала ни одному вообще человеку. Я всё это оставила между собой и тем человеком, с которым я столкнулась», — рассказала она.



Директор Центра «Насилию.нет» считает, что в сложившейся ситуации с насилием ключевое решение одно — привлечь к решению проблемы государство.

«К сожалению, без государственной помощи мы не можем изменить это страшное явление. Сейчас у нас за это полагается штраф, который чаще всего изымается из семейного бюджета. Получается, женщина сама расплачивается за то, что она пострадала», — считает Ривина.

Она также отметила, что в случае с домашним насилием не идет речи о провокациях со стороны одного из партнеров, так как каждый человек отвечает за свои действия сам.

«И есть такой миф, что домашнего агрессора сразу видно. Нет. Чаще всего это люди, про которых подумаешь в последнюю очередь», — заключила она.

«Одноклассники» регулярно поддерживают социальные акции, которые объединяют людей, борются с расслоением в обществе, помогают жертвам дискриминации и насилия. Благодаря этому пользователи ОК имеют возможность делиться с близкими своими самыми сокровенными переживаниями и эмоциями», — отмечается в пресс-релизе.

В конце ноября аналитики социальной сети провели исследование, в ходе которого выяснилось, что чаще всего пользователи обмениваются комментариями с братьями и сестрами.