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Эквадор заявил о безопасных условиях ухода Ассанжа из посольства

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Фото: Global Look Press/Alberto Pezzali
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Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что британские власти обеспечили безопасные условия для того, чтобы основатель Wikileaks Джулиан Ассанж мог покинуть здание посольства в Лондоне. Об этом сообщило агентство AP в четверг, 6 декабря.

По заявлению эквадорского лидера, его правительство получило письменные заверения от Великобритании о том, что австралийского активиста не будут высылать в страны, где ему грозит смертная казнь.

Отмечается, что Морено не сказал, будет ли Ассанж насильно принужден к выходу за пределы здания посольства, но отметил, что юристы активиста в настоящий момент заняты рассмотрением своих дальнейших шагов.

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С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Штатах Ассанжу может грозить 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

16 ноября сообщалось, что минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу.

4 декабря стало известно, что Ленин Морено обсуждал с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом варианты выдачи Ассанжа Соединенным Штатам.

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