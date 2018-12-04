Президент Эквадора обсуждал с США варианты выдачи Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено обсуждал с бывшим руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом, как выдать США Джулиана Ассанжа.

Как пишет The New York Times, в частности, разговор касался того, каким образом Морено может снять с себя ответственность за предоставление убежища Ассанжу в Лондоне.

Манафорт предположил, что сможет посодействовать в этом. Однако отмечается, что консультации закончились безрезультатно, так как вскоре спецпрокурор по «российскому делу» Роберт Мюллер начал расследование в отношении Манафорта.

Ранее сообщалось, что WikiLeaks собирается подать в суд на газету The Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом. В публикации британской газеты утверждалось, что Манафорт трижды тайно навещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанж находится в посольстве с 2012 года. Журналист опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Штатах Ассанжу может грозить 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

5 октября министр иностранных дел и миграции южноамериканской республики Хосе Валенсия заявил, что Эквадор оставил в силе решение о предоставлении убежища Ассанжу. Ранее латиноамериканская страна и Великобритания обсуждали возможность его выдачи.



