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WikiLeaks готовит иск к The Guardian за статью о встречах Ассанжа с Манафортом

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Фото: REUTERS/Neil Hall
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WikiLeaks собирается подать в суд на The Guardian за статью о встречах Джулиана Ассанжа с экс-руководителем предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом. Об этом организация сообщила во вторник, 27 ноября.

«Пришло время The Guardian заплатить за фабрикацию новостей»», — цитирует ТАСС сообщение.

Одновременно WikiLeaks начал сбор средств на юридические расходы.

В публикации британской газеты утверждалось что Манафорт трижды тайно навещал Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне. Одна из встреч состоялась накануне предвыборной кампании, после чего на WikiLeaks появилась переписка Национального комитета Демократической партии (НКДП) США.

С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Штатах Ассанжу может грозить 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

16 ноября сообщалось, что минюст США готовится предъявить обвинения Ассанжу.

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