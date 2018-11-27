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Ассанж отказался от своего кота в посольстве Эквадора в Лондоне

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Фото: Global Look Press/Ben Stevens/ZUMAPRESS
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Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж добровольно отказался от жившего с ним в посольстве Эквадора в Лондоне кота. Об этом сообщила редактор портала Justice for Assange Ханна Йонассон во вторник, 27 ноября.

В конце октября суд в Эквадоре обязал Ассанжа оплачивать еду, прачечную и доступ в интернет, а также убирать лоток за своим котом. По мнению основателя WikiLeaks, данное решение приняли, чтобы выдать его Соединенным Штатам.

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«Возмущенный этим, он (Ассанж. — Ред.) попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа. Они встретятся на свободе», — сообщила Йонассон в своем профиле в Twitter.

По заявлению властей Эквадора, содержание Джулиана Ассанжа обошлось им более чем в $6 млн. В посольстве площадью 175 кв. м Ассанж занимает 70 кв. м. Он пользуется спальней, ванной комнатой, личным кабинетом и приемной.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года из-за возможной экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь по обвинению в обнародовании секретных документов Госдепартамента. На основании этого Эквадор предоставил ему политическое убежище.

В конце июля текущего года президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж должен покинуть посольство. Однако позднее в министерстве связи Эквадора уточнили, что президент таких указаний не давал. При этом бывший глава государства Рафаэль Корреа обвинил нынешнего президента в договоренностях с США по поводу судьбы Ассанжа.

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