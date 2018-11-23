Прямой эфир

Глава Эквадора решил сменить посла в Великобритании

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Эквадора Ленин Морено решил сменить посла в Великобритании. В здания данного диппредставительства с 2012 года проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Из посольства — за решетку: Джулиан Ассанж рискует потерять убежище
Новое правительство Эквадора намерено отказать в защите основателю WikiLeaks

21 ноября был подписан президентский указ о прекращении полномочий дипломата Карлоса Абада. Свой пост он занимал с 2015 года. Причины его снятия с должности неизвестны. Кто станет новым главой посольства, не сообщается, пишет «РИА Новости» со ссылкой на EFE.

Защита Ассанжа опасается, что подобное решение может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для основателя WikiLeaks.

16 ноября стало известно, что в США прокуроры предъявили обвинения Ассанжу. Основатель WikiLeaks находится в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года из-за возможной экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь по обвинению в обнародовании секретных документов Госдепартамента. На основании этого Эквадор предоставил ему политическое убежище.

В конце июля текущего года Ленин Морено заявлял, что Ассанж должен покинуть посольство Эквадора. Однако позднее в министерстве связи Эквадора уточнили, что президент таких указаний не давал. При этом бывший глава государства Рафаэль Корреа обвинил нынешнего президента в договоренностях с США по поводу судьбы Ассанжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Эквадоре рассказали о тратах на содержание Ассанжа
Ассанж заявил о готовности сдаться властям Великобритании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017