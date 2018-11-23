Глава Эквадора решил сменить посла в Великобритании

Президент Эквадора Ленин Морено решил сменить посла в Великобритании. В здания данного диппредставительства с 2012 года проживает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

21 ноября был подписан президентский указ о прекращении полномочий дипломата Карлоса Абада. Свой пост он занимал с 2015 года. Причины его снятия с должности неизвестны. Кто станет новым главой посольства, не сообщается, пишет «РИА Новости» со ссылкой на EFE.

Защита Ассанжа опасается, что подобное решение может быть частью стратегии, направленной на прекращение права на убежище для основателя WikiLeaks.

16 ноября стало известно, что в США прокуроры предъявили обвинения Ассанжу. Основатель WikiLeaks находится в дипмиссии Эквадора в Лондоне с 2012 года из-за возможной экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь по обвинению в обнародовании секретных документов Госдепартамента. На основании этого Эквадор предоставил ему политическое убежище.

В конце июля текущего года Ленин Морено заявлял, что Ассанж должен покинуть посольство Эквадора. Однако позднее в министерстве связи Эквадора уточнили, что президент таких указаний не давал. При этом бывший глава государства Рафаэль Корреа обвинил нынешнего президента в договоренностях с США по поводу судьбы Ассанжа.