СМИ узнали о предъявлении США обвинений Ассанжу

В США прокуроры предъявили обвинения основателю портала политических разоблачений WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

Эта информация случайно всплыла в судебном деле, не связанным с опальным австралийцем: помощник прокурора США Келлен Дуаер попросил судью не раскрывать данные об обвинениях и написал, что они должны быть скрыты от общественности «до ареста Ассанжа».

Как пишет The Washington Post, в распоряжении издания есть документы, в которых говорится о предъявленных обвинениях. Также информацию подтвердили газете осведомленные источники, но представитель прокуратуры штата Вирджиния, где были раскрыты данные, заявил, что имя Ассанжа в документах указали по ошибке. В ФБР от комментариев отказались.

Подчеркивается, что министерство юстиции США не планировало разглашать эти данные.

Специальный прокурор по так называемому вмешательству России Роберт Мюллер изучил публикацию электронных писем WikiLeaks из комитета Демократической партии. Тогда утверждалось, что электронные письма были взломаны российскими шпионами в ходе предвыборной кампании в США и переданы в WikiLeaks.

Накануне стало известно, что Минюст США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks. По словам адвоката Ассанжа, власти США еще не уведомляли о планах начать уголовный процесс, однако, если информация подтвердится, это станет «опасным прецедентом».

С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Штатах Ассанжу может грозить 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.