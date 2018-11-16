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США готовятся предъявить обвинения Джулиану Ассанжу

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Фото: TASS/Zuma/Tolga Akmen
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Минюст США готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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Американские власти рассчитывают, что суд над Ассанжем пройдет в США.

По данным журналистов, возможные варианты обвинений обговаривались прокурорами в течение года.

Вероятнее всего обвинения предъявят по статье о шпионаже, пишет ТАСС.

По словам адвоката Ассанжа, власти США еще не уведомляли о планах начать уголовный процесс, однако, если информация подтвердится, это станет «опасным прецедентом».

«Преследование за публикацию правдивой информации может стать ужасающим и опасным прецедентом», –– сказал юрист Барри Поллак.

Источники издания отметили, что последние события вокруг основателя WikiLeaks их радуют, однако не уточнили, ведутся ли переговоры с Великобританией и Эквадором о выдаче Ассанжа.

При этом еще представитель защиты основателя WikiLeaks Карлос Поведа не исключил, что американцы уже договорились о его выдаче.

«Было сближение между Великобританией, США и Эквадором. Я считаю, что (у трех стран — ред.) уже есть договоренность, и именно поэтому был введен в действие специальный протокол, чтобы оправдать выход Джулиана (из посольства), ускорить процесс прекращения его убежища и передачи его британским властям», — цитирует его «РИА Новости».

С 2012 года Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище. Он опасается экстрадиции в США в связи с деятельностью WikiLeaks. В Штатах Ассанжу может грозить 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

В последнее время основатель разоблачительского сайта конфликтует с эквадорскими властями, которые неоднократно выражали недовольство его деятельностью и пребыванием в дипмиссии. Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа ранее обвинил нынешнего главу государства Ленина Морено в договоренностях с США по поводу судьбы Ассанжа. СМИ писали, что Морено настаивает на уходе основателя WikiLeaks из здания эквадорского посольства.

В октябре дипломаты составили список правил поведения для Ассанжа и обязали его убирать за котом.

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