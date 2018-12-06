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Депутат рады обвинил Киев в пиаре на ситуации с украинскими моряками

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что власти Украины пытаются повысить свой рейтинг на ситуации вокруг задержанных украинских моряков и при этом не делают каких-либо конкретных действий для их освобождения. 

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«Никаких практических действий представители действующей власти по освобождению моряков не делают. Делают какие-то заявления, пиарятся на этой теме, как пиарились на Надежде Савченко и Олеге Сенцове», — сказал парламентарий, которого цитирует «Интерфакс-Украина» 6 декабря.

Бойко отметил, что на самом деле Киев должен выйти на площадки ЕС и наладить прямой диалог.

25 ноября три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

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