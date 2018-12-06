В Египте двое мужчин устроили поножовщину из-за очереди к парикмахеру

В Египте в провинции эль-Бухейра двое рабочих устроили поножовщину в местном салоне красоты из-за очереди к парикмахеру. Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из участников драки, которого привезли в больницу с ранением в живот, обратился в полицию. По его словам, он поспорил с другим посетителем салона о том, кто первым сядет в кресло парикмахера.

Второго участника потасовки обнаружили дома. Мужчина получил резаные раны руки и ноги, но к врачу он обращаться не стал. Отмечается, что, как только мужчины выздоровеют, они предстанут перед судом.

10 сентября мужчина устроил поножовщину в зале ожидания Курского вокзала в Москве. Нападавший ранил кухонным ножом молодого человека и девушку. Пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Мужчину задержали и доставили в отделение полиции.