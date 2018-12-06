Уголовное дело завели по факту инцидента с ножом в школе в Жулебино

Уголовное дело возбудили по факту инцидента в московской школе, куда в четверг, 6 декабря, один из учеников пришел с ножом. Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета.

Ранее в четверг следственный комитет начал доследственную проверку инцидента, который произошел в столичном районе Жулебино.

Ученик старших классов школы № 1359 Даниил Г. принес на уроки нож. Педагогов и учеников эвакуировали из здания, подростка заблокировали в помещении. Школьник начал угрожать совершить самоубийство, сообщает телеканал «Звезда». Подростка убедили сдаться и передали психиатрам. По предварительной информации, он состоит на учете в психдиспансере.

Причиной поведения школьника мог стать недопуск к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), после которого он находился в состоянии психоэмоционального шока.