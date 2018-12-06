Московского школьника с ножом передали полиции и психологам

Ученика московской школы, который пришел в здание с ножом, изолировали. С ним работают психологи и полиция, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас подросток не представляет угрозы для окружающих, написал Собянин в Twitter.

Градоначальник уточнил, что инцидент произошел в школе № 1359.

Ранее 6 декабря стало известно, что старшеклассник принес в школу нож. Других учеников и педагогов эвакуировали из здания, подростка заблокировали в помещении, на место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.