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Московского школьника с ножом передали полиции и психологам

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Фото: РЕН ТВ
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Ученика московской школы, который пришел в здание с ножом, изолировали. С ним работают психологи и полиция, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Сейчас подросток не представляет угрозы для окружающих, написал Собянин в Twitter.

Градоначальник уточнил, что инцидент произошел в школе № 1359.

Ранее 6 декабря стало известно, что старшеклассник принес в школу нож. Других учеников и педагогов эвакуировали из здания, подростка заблокировали в помещении, на место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.

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