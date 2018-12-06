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Пришедший в школу с ножом ученик провалил допуск к ЕГЭ

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Евгений Жук
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Проваленный допуск к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) мог стать причиной появления московского школьника в учебном заведении с ножом. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

Собеседник агентства уточнил, что учащиеся накануне, 5 декабря, писали сочинение. От его результата зависел допуск к ЕГЭ, и школьник провалил экзаменационную работу. По его словам, молодой человек находится в состоянии психоэмоционального шока.

6 декабря ученик старших классов школы № 1359 в Жулебино принес на уроки нож. Других учеников и педагогов эвакуировали из здания, подростка заблокировали в помещении. На место ЧП выехали сотрудники правоохранительных органов и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

После беседы школьника передали психиатрам. Молодого человека доставили в больницу на машине скорой помощи. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.

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