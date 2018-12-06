Московский школьник пришел на уроки с ножом

Старшеклассник одной из московских школ принес на занятия нож. Других учеников и учителей вывели из здания.

Подростка, который, по некоторым данным, состоит на учете в психдиспансере, блокировали в коридоре. Ему вызвали специализированную бригаду скорой помощи, сообщает РЕН ТВ. В школу также приехала мама старшеклассника.

Телеканал «Звезда» пишет, что охрана школы заметила у ученика под одеждой нож и заперла его в раздевалке. Он каким-то образом сумел выбраться и заперся в одном из помещений со стеклянными дверями.

По информации ТАСС, вооруженный школьник угрожал учителям. Потом он начал грозить, что покончит с собой или причинит себе телесные повреждения. Правоохранители направились на место ЧП.

21 сентября в Копейске (Челябинская область) школьник открыл стрельбу на школьной спортплощадке. Инцидент произошел во внеурочное время. В результате стрельбы ученик седьмого класса получил ссадины и ушибы.