Волгоградский школьник умер от отравления

4 декабря в зале одного из магазинов Волгограда было обнаружено тело 14-летнего школьника. Местные следователи предварительно считают, что причиной смерти ребенка стало отравление, сообщается 6 декабря на сайте регионального управления СК России.

В роковой день погибший гулял с друзьями и в какой-то момент почувствовал сильное недомогание. Товарищи привели его в ближайший магазин, где он потерял сознание. Очевидцы происшествия вызвали «скорую», однако реанимационные действия не помогли.

«Мальчик скончался. Причиной его смерти, скорее всего, стало сильное отравление токсическим веществом», — указали следователи. Правоохранители отметили, что школьник воспитывался в благополучной многодетной семье. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

1 декабря управление Следственного комитета России по Республике Татарстан организовало доследственную проверку по факту отравления школьников в Казани крысиным ядом. Учащимся удалось найти в актовом зале школы пакет с ядохимикатами. В результате двое детей были госпитализированы.