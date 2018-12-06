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Волгоградский школьник умер от отравления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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4 декабря в зале одного из магазинов Волгограда было обнаружено тело 14-летнего школьника. Местные следователи предварительно считают, что причиной смерти ребенка стало отравление, сообщается 6 декабря на сайте регионального управления СК России.

В роковой день погибший гулял с друзьями и в какой-то момент почувствовал сильное недомогание. Товарищи привели его в ближайший магазин, где он потерял сознание. Очевидцы происшествия вызвали «скорую», однако реанимационные действия не помогли.

«Мальчик скончался. Причиной его смерти, скорее всего, стало сильное отравление токсическим веществом», — указали следователи. Правоохранители отметили, что школьник воспитывался в благополучной многодетной семье. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

1 декабря управление Следственного комитета России по Республике Татарстан организовало доследственную проверку по факту отравления школьников в Казани крысиным ядом. Учащимся удалось найти в актовом зале школы пакет с ядохимикатами. В результате двое детей были госпитализированы.

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