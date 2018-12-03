В Татарстане школьница попала в травмпункт после конфликта с учителем

Полиция Татарстана проводит проверку после того, как в травмпункт Набережных Челнов поступила школьница с ушибом мягких тканей плеча.

Девушка-подросток попала к медикам после конфликта с учителем математики, сообщил 3 декабря «Интерфакс». Она пояснила, что ее схватил преподаватель, конфликт возник 1 декабря. На приеме в Камском детском медцентре школьница была вместе с родителями.

Несовершеннолетнюю отправили домой после осмотра врача.

В конце ноября ученицу шестого класса одной из школ города Бердска в Новосибирской области выгнали из учебного заведения за несколько голубых прядей волос. Директор школы подтвердила, что инцидент был, и добавила, что в школе есть устав, который предусматривает «классический стиль» внешнего вида учеников.