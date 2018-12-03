Прямой эфир

В Татарстане школьница попала в травмпункт после конфликта с учителем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полиция Татарстана проводит проверку после того, как в травмпункт Набережных Челнов поступила школьница с ушибом мягких тканей плеча.

Девушка-подросток попала к медикам после конфликта с учителем математики, сообщил 3 декабря «Интерфакс». Она пояснила, что ее схватил преподаватель, конфликт возник 1 декабря. На приеме в Камском детском медцентре школьница была вместе с родителями.

Несовершеннолетнюю отправили домой после осмотра врача.

В конце ноября ученицу шестого класса одной из школ города Бердска в Новосибирской области выгнали из учебного заведения за несколько голубых прядей волос. Директор школы подтвердила, что инцидент был, и добавила, что в школе есть устав, который предусматривает «классический стиль» внешнего вида учеников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Петербурга объяснили школьное задание про «письмо отцу на фронт»
Школьник госпитализирован с отравлением в Петербурге после физкультуры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017