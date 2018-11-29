Школьницу в Бердске выгнали с уроков из-за яркого цвета волос

Ученицу шестого класса одной из школ города Бердска в Новосибирской области выгнали из учебного заведения за несколько голубых прядей волос. Об этом стало известно местному изданию «Курьер. Среда. Бердск» от мамы девочки.

По словам родительницы, у ее дочери светло-русые волосы и они решили их покрасить голубым оттеночным шампунем от середины. На следующий день, 22 ноября, они вместе пришли в школу с заявлением перевестись в параллельный класс. В администрации школы видели яркие пряди девочки, но никак не отреагировали. Затем ученица пошла на уроки, а ее мама — домой.

«Чуть позже дочь мне позвонила и сказала, что ее из школы выгнала администратор, указав на недопустимый цвет волос. Велела ей идти домой и отмывать их. Я возмущена! Где прописано, что запрещено красить волосы ученицам школы?» — негодует родительница.

Она рассказала, что ее 12-летняя дочь пришла домой в шоке. На следующий день девочка боялась идти в школу, поскольку тоник так и не смылся. К ней подошла школьный психолог и сделала замечания относительно прически.

Директор школы подтвердила, что инцидент был. Однако, по ее словам, мама девочки не подходила ни к кому из администрации, чтобы урегулировать конфликт. Она добавила, что в школе есть устав, который предусматривает «классический стиль» внешнего вида учеников.

Как отметила классная руководительница школьницы, обычно ученики соблюдают школьный дресс-код, а если они пытаются самовыражаться, то педагоги просят их смыть яркую краску с волос и ногтей.

Основным документом, регламентирующим внешний вид учащихся школ, является Закон № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Документ предусматривает, что представители школы не имеют право ограничивать право на образование за неформальный внешний вид. При этом все локальные акты, устанавливающие конкретные ограничения для школьников, носят рекомендательный характер, а применение любых дисциплинарных взысканий противоречит закону.

Случай в бердской школе — не исключение. Так, 1 сентября школьницу из Санкт-Петербурга не пустили на праздничную линейку из-за ярко-синего цвета волос. Прическу не оценили учителя девочки. Дело дошло до детского омбудсмена. В итоге подростку разрешили посещать школу, не смывая краску.