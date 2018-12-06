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В США 9-летний школьник отменил вековой запрет на игру в снежки

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Фото: Global Look Press/Frank, R
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В городе Северанс на севере штата Колорадо отменили действовавший почти 100 лет запрет на игру в снежки.

Полиция пыталась остановить угонщика игрой в снежки

Как сообщает телекомпания CBS, инициатором либерализации местных правил стал 9-летний школьник Дэйн Бест. Выступая перед членами городского совета, ребенок отметил, что зимой на улицах в Северансе «нечего делать», поэтому он хочет играть в снежки, «не опасаясь последствий».

В качестве общественной поддержки Бест представил петицию, которую подписали более 20 детей. Члены городского совета единогласно одобрили отмену запрета. Отмечается, что за всё время его действия к ответственности не был привлечен ни один житель города.

Офицер ранее дважды ударил по лицу подростка на улице Петропавловска-Камчатского после того, как снежок попал в его машину. Сообщалось, что это произошло, несмотря на извинения игравших на улице школьников. Военный был осужден по административной статье.

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