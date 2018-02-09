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Ударивший ребенка на Камчатке за снежок военный осужден по статье КоАП о побоях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Офицер, ударивший ребенка за брошенный в его машину снежок, осужден по административной статье и понесет только дисциплинарную ответственность.

Информацию об этом распространил 35-й гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском в пятницу, 9 февраля.

«В судебном заседании офицер вину в нанесении несовершеннолетнему ударов не признал и пояснил, что ребенок, пытаясь убежать от него, упал и ударился лицом о снег, из-за чего получил повреждения», — цитирует сообщение «РИА Новости».

19 января 2017 года два школьника играли в снежки на улице Петропавловска-Камчатского, и один комок попал в машину обвиняемого. Несмотря на извинения детей, он дважды ударил по лицу одного из подростков.

Личность нападавшего установили за несколько дней. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело, но позже оно было прекращено по неизвестным мотивам.

В дело вмешался председатель СК: Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления выяснить причину прекращения расследования.

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