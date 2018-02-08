Ученику московской школы пробили голову в драке на тарелках

Два ученика школы на юго-востоке Москвы устроили драку с битьем посуды и кровью, о чем телеканал РЕН ТВ узнал из комментариев очевидцев в соцсетях.

Инцидент произошел 8 февраля. По некоторым данным, один из мальчиков кинул в тарелку жвачку и за это получил тарелкой по лбу. Осколок попал в висок, в результате чего у пострадавшего открылось сильное кровотечение. К школе для эвакуации ребенка прилетал вертолет.

Подросток потерял много крови — ею были испачканы ручки кабинетов. Сейчас он находится в реанимации, а обидчика уже исключили из школы.

Есть также информация, что у классного руководителя пострадавшего был инфаркт — ей также вызывали «скорую».

Однако подтверждения всем этим данным пока нет.

Ранее портал iz.ru сообщал, что психологи и педагоги опасаются распространения в России субкультуры «колумбайнеров», крайне опасной для современных школьников.