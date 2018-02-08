Баста назвал драку Шевченко и Сванидзе лучшим баттлом

Известный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) назвал драку журналистов Максима Шевченко и Николая Сванидзе лучшим баттлом.

«Баттл — это не Versus и не «Слово», это Сванидзе и Шевченко. Это было супер. Я с удовольствием бы посмотрел, мне интересен вопрос Сталина и всех этих моментов», — цитирует рэпера РЕН ТВ.

По мнению музыканта, потасовка между Шевченко и Сванидзе произошла «не ради хайпа».

«Это было по-настоящему, это была большая арт-провокация», — добавил Вакуленко.

Конфликт между журналистами и членами Совета по правам человека Николаем Сванидзе и Максимом Шевченко произошел 30 января во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?» в эфире радиостанции «Комсомольская правда».