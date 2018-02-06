Стал известен результат рэп-поединка между Гуфом и Птахой

Исторический рэп-поединок бывших друзей и участников московской группы Centr — Гуфа и Птахи — состоялся в питерском баре 1703. Победителем баттла по итогам трех раундов единогласно признан Гуф, сообщает телеканал «78».

Судьей битвы выступил известный хип-хоп-исполнитель Баста. Организатором и по совместительству ведущим шоу был Ресторатор.

Это видео сняли перед клубом: Птаха прошел мимо поклонников, сфотографировавшись с некоторыми из них. Предстоящую битву он предпочел не комментировать. Однако позже рэпер заявил, что считает себя победителям при любом исходе, поскольку уже «добился, чего хотел».

Как отмечает телеканал РЕН ТВ, Ресторатор обещал Гуфу за участие 2 млн рублей, а Птахе — 1 млн рублей.

Ранее продюсер Мастридер объяснил порталу iz.ru, почему рэп-битва стала самым популярным отечественным культурным явлением 2017 года.