Экс-солист группы White Stripes запретил смартфоны на своих концертах

Бывший солист рок-группы White Stripes Джек Уайт запретил поклонникам использовать смартфоны на своих концертах. Об этом сообщает сайт NME.

Таким образом, на концерте запрещены все устройства, записывающие видео, аудио или фото. Согласно заявлению пресс-службы музыканта, перед входом на концерт Джека Уайта фанатам придется класть свои гаджеты в специальные мешочки, открыть которые можно будет только при помощи устройства, находящегося на выходе из зала. То есть, отмечает телеканал «360», чтобы позвонить, придется покинуть концерт исполнителя.

«Мы думаем, что вы получите наслаждение, если вы ненадолго оторвете взгляд от своих гаджетов и почувствуете музыку и нашу общую любовь к ней ЛИЧНО», — заявил Уайт. Еще в 2014 году музыкант возмущался тем, что фанаты в последнее время даже аплодировать не могут, поскольку одна рука занята смартфоном, другая — напитком.

Если поклонники захотят сохранить на память фотографии или видеозаписи с мероприятия, то смогут найти их на официальной странице рок-исполнителя в Instagram. Тур Джека Уайта в поддержку своего сольного альбома стартует в США в апреле этого года, после чего он поедет на гастроли в Европу.