Музыкант Нил Даймонд отменил концерты из-за серьезного диагноза

Американский музыкант Нил Даймонд объявил о прекращении концертной деятельности и отмене запланированных концертов в Австралии и Новой Зеландии из-за того, что врачи диагностировали у него болезнь Паркинсона.

«Для меня было честью выступать перед публикой последние 50 лет. Мои искренние извинения всем, кто приобрел билеты и планировал посетить ближайшие шоу», — написал музыкант, слова которого приводятся на его официальном сайте.

Уточняется, что всем, кто успел приобрести билеты, вернут их полную стоимость. Даймонд планирует продолжить записывать музыку и заниматься другими проектами в дальнейшем, но уже не сможет давать концерты из-за прогрессирующего заболевания.

В среду, 24 января, музыканту исполнится 77 лет.

Ранее в декабре 2017 года сообщалось, что голландские ученые разработали специальную насадку на обувь, которая позволит бороться с «замораживанием» походки у людей с болезнью Паркинсона.