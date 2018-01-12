Ученые назвали первый признак болезни Альцгеймера

Первым признаком болезни Альцгеймера является постоянное беспокойство и депрессия. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета (США). Результаты их исследования опубликованы в American Journal of Psychiatry.

Специалисты объяснили, что развитие Альцгеймера во многом зависит от образования бляшек из патогенного белка бета-амилоида, который разрушают нейронные связи.

При появлении таких бляшек в клетках мозга, человек впадает в депрессию и испытывает постоянное беспокойство.

«Собранные нами данные показывают, что депрессия и постоянное беспокойство являются первыми симптомами развития болезни Альцгеймера, которые возникают еще до того, как когнитивные способности ее носителя начинают ухудшаться. Если это подтвердят последующие исследования, то это открытие поможет нам в ранней диагностике и лечении этого недуга», — рассказала одна из участниц исследования Нэнси Донован.

Болезнь Альцгеймера –– наиболее распространенная форма деменции, нейродегеративное заболевание. Как правило, обнаруживается у людей старше 65 лет.

В последнее время ученые значительно продвинулись в исследовании этого заболевания.

Так, специалисты выяснили, что недосып и большое употребление жирной пищи оказывают разрушительное воздействие на клетки мозга, что может привести к Альцгеймеру. Российские специалисты нашли способ выявлять болезнь на ранних стадиях, а ученые из Ланкастерского университета выяснили, что лекарство, использующееся для лечения диабета, положительно влияет на лечение Альцгеймера.