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Британские ученые нашли необычное лекарство от болезни Альцгеймера

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Фото: Global Look Press/DPA/Alexander Heinl
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Ученые из Ланкастерского университета выяснили, что лекарство, использующееся для лечения диабета, оказывает положительный эффект при лечении болезни Альцгеймера и других возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы на сайте EurekAlert.

В ходе экспериментов над мышами, чьи ДНК были изменены и располагали генами, отвечающими за развитие болезни Альцгеймера у человека. Ученые вводили грызунам на поздних стадиях развития болезни тройной препарат, включающий глюкагоноподобный пептид-1, глюкозозависимый инсулинотропный полипептид и глюкагон, которые стимулируют развитие тканей.

Натолкнуло на такое исследование ученых то, что при развитии Альцгеймера в человеческом мозге не хватает именно этих веществ.

В результате у мышей уменьшилось количество бляшек в мозге, снизился уровень воспаления и окислительного стресса. Таким образом, удалось предотвратить гибель нервных клеток и сохранить их работу.

Ранее ученые выяснили, что недосып и большое употребление жирной пищи оказывают разрушительное воздействие на клетки мозга, вследствие чего может развиться болезнь Альцгеймера. Российские специалисты нашли способ выявлять болезнь на ранних стадиях.

Альцгеймер –– наиболее распространённая форма деменции, нейродегеративное заболевание. Как правило обнаруживается у людей старше 65 лет, но существует и ранняя болезнь Альцгеймера.

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