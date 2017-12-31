Ученые нашли быстрый способ похудеть без физических нагрузок

Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета разработали способ потерять до 30% лишнего веса, не прикладывая физических усилий. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Специалистам удалось создать особый пластырь с микроиглами, которые тоньше человеческого волоса. В каждой игле содержится препарат, который способен превращать белый жир в энергосберегающий бурый.

«Наша цель заключается в создании незаметного и недорогого пластыря, который каждый сможет легко использовать», — цитирует «РИА Новости» одного из ученых — профессора Пэн Чена.

Пластырь уже успешно испытали на мышах. В ходе экспериментов белый жир грызунов стал превращаться в бурый и животные сбросили лишний вес. Эффект от пластыря заметен на пятый день. Помимо веса, у мышей снизился уровень холестерина в крови.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что британские ученые нашли преимущество лишнего веса. Согласно их исследованиям, полные люди чувствуют себя счастливее более худых.

Однако при этом они не исключили вредного влияния лишнего веса на здоровье, отметив, что полные люди имеют проблемы с сердцем, более предрасположены к диабету, раньше вступают в пубертатный возраст.

Также стало известно, что лишний вес оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь.