Прямой эфир

Ученые нашли быстрый способ похудеть без физических нагрузок

0
Фото: Global Look Press/Uwe Umstätter/imagebroker.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сингапурские ученые из Наньянского технологического университета разработали способ потерять до 30% лишнего веса, не прикладывая физических усилий. Результаты исследования опубликованы в журнале Small Methods.

Специалистам удалось создать особый пластырь с микроиглами, которые тоньше человеческого волоса. В каждой игле содержится препарат, который способен превращать белый жир в энергосберегающий бурый.

«Наша цель заключается в создании незаметного и недорогого пластыря, который каждый сможет легко использовать», — цитирует «РИА Новости» одного из ученых — профессора Пэн Чена.

Пластырь уже успешно испытали на мышах. В ходе экспериментов белый жир грызунов стал превращаться в бурый и животные сбросили лишний вес. Эффект от пластыря заметен на пятый день. Помимо веса, у мышей снизился уровень холестерина в крови.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что британские ученые нашли преимущество лишнего веса. Согласно их исследованиям, полные люди чувствуют себя счастливее более худых.

Однако при этом они не исключили вредного влияния лишнего веса на здоровье, отметив, что полные люди имеют проблемы с сердцем, более предрасположены к диабету, раньше вступают в пубертатный возраст.

Также стало известно, что лишний вес оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили в организме «внутренние весы»
Британские ученые назвали опасные последствия приема спиртного

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017