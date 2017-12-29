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Ученые обнаружили в организме «внутренние весы»

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Фото: Global Look Prees/Michael Weber
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Ученые Гетеборгского университета обнаружили внутреннюю систему организма, которая регулирует вес тела. Данное исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В качестве эксперимента подопытным мышам были имплантированы тяжелые капсулы. Буквально через две недели грызуны с таким «лишним весом» вернулись к своим прежним показателям, сократив потребление пищи.

Больше всего ученых удивило то, что животные потеряли именно столько граммов, сколько весила искусственная нагрузка. Это говорит о присутствии в организме механизма, который помогает фиксировать и избавляться от лишнего веса.

Ученые предполагают, что этот процесс контролируется остеоцитами — особым типом клеток, которые находятся внутри костной ткани. 

Ранее в декабре исследователи из США выяснили, что лишний вес оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь. 

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