Ученые обнаружили в организме «внутренние весы»

Ученые Гетеборгского университета обнаружили внутреннюю систему организма, которая регулирует вес тела. Данное исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



В качестве эксперимента подопытным мышам были имплантированы тяжелые капсулы. Буквально через две недели грызуны с таким «лишним весом» вернулись к своим прежним показателям, сократив потребление пищи.

Больше всего ученых удивило то, что животные потеряли именно столько граммов, сколько весила искусственная нагрузка. Это говорит о присутствии в организме механизма, который помогает фиксировать и избавляться от лишнего веса.

Ученые предполагают, что этот процесс контролируется остеоцитами — особым типом клеток, которые находятся внутри костной ткани.

Ранее в декабре исследователи из США выяснили, что лишний вес оказывает отрицательное воздействие на стволовые клетки, вырабатывающие кровь.