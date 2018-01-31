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Рэпера DMX посадили за нарушение правил освобождения под залог

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Фото: Global Look Press/Marcel Thomas
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Американский рэпер и актер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, арестован судом Манхэттена.

Артист нарушил правила освобождения под залог.  Симмонсу грозит срок за неуплату $1,7 млн налогов. На  время следствия он был освобожден под залог с условием пройти курс лечения в наркологической клинике. Мужчина мог выходить из больницы, но только в сопровождении врача.

DMX свидетели увидели в одном из баров в Сент-Луисе распивающим спиртные напитки. В анализе крови рэпера обнаружены следы наркотических веществ.

Ранее следствие установило, что Симмонс перестал платить налоги с начала 2000-х и скрывал истинный размер своих доходов. Рэперу, признавшему вину, грозит до пяти лет тюрьмы.

При этом исполнителю придется целиком выплатить свой налоговый долг, сообщает TMZ. 

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