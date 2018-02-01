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На Камчатке к суду привлечен ударивший подростка офицер

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Гарнизонный военный суд в Петропавловске-Камчатском рассмотрит дело военного, ударившего подростка из-за брошенного снежка. Офицер обвиняется в нанесении побоев ребенку.

Год назад — 19 января 2017 года — два школьника играли в снежки на улице города, и один комок попал в машину обвиняемого. Несмотря на извинения детей, он дважды ударил по лицу одного из подростков.

Личность нападавшего установили за несколько дней. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело, но позже оно было прекращено по неизвестным мотивам.

В дело вмешался председатель СК: Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления выяснить причину прекращения дела.

В итоге дело всё же попало в суд, но оно переквалифицировано на административное правонарушение — «Нанесение побоев». Виновному грозит штраф до 30 тыс. рублей, арест до 15 суток или до 120 часов обязательных работ, уточняет «РИА Новости».

Как писал iz.ru, аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге: мужчина нанес несколько ударов по голове 15-летнему подростку после попадания снежка в его Volkswagen. 

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