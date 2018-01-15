Нетрезвый водитель въехал в толпу подростков под Астраханью

Один человек погиб и четверо пострадали в результате наезда автомобиля на группу подростков в Красноярском районе Астраханской области, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в областной полиции.

Там отметили, что ДТП произошло поздно вечером в субботу на автодороге Астрахань – Красный Яр. Водитель автомобиля Lada двигался по мосту через ерик Воробьевский и въехал в группу подростков, которые возвращались с дискотеки, сообщает «Газета.ру».

«В результате местный житель 2003 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Трое его друзей в возрасте 14 и 16 лет с ушибами и переломами конечностей были доставлены в больницу», — сообщили в полиции.

В результате аварии пострадала также пассажирка автомобиля 1976 года рождения, она была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

Водитель автомобиля был задержан, медицинское освидетельствование показало, что он был пьян, в чем также признался сам. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Как сообщили местные СМИ, движение пешеходов по этому мосту ограничено уже долгое время, перед входом на мост размещено предупреждение об опасности прохода для жизни. Следователи намерены дать оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за состояние дорог в районе.

Напомним, в декабре под Астраханью произошло ДТП с шестью погибшими — Hyundai Solaris и Toyota Corolla столкнулись на трассе Астрахань–Махачкала. Предварительно, виновником ДТП был водитель Toyota Corolla, который не справился с управлением, в итоге легковушка выехала на встречную полосу, где врезалась в Hyundai Solaris.