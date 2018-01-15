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МВД планирует исключить штрафы за побои из КоАП

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Фото: Getty Images/princessdlaf
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Министерство внутренних дел совместно с Минюстом планирует исключить наказание в виде штрафа из статьи Административного кодекса о побоях. Эту информацию «Известиям» подтвердили в пресс-службе МВД.

Рекомендации о внесении изменений в статью 6.1.1 КоАП РФ «Побои» были направлены МВД и Минюсту правительственной комиссией по профилактике правонарушений под руководством министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

После отмены штрафов законодательством будут предусмотрены только два вида наказания за побои — до 15 суток административного ареста или до 120 часов обязательных работ.

«В случае причинения только физической боли фактически нет необходимости в проведении ни судебно-медицинской экспертизы, ни иных процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, а следовательно, и административного расследования», — пояснил представитель МВД.

Статья о побоях была декриминализирована летом 2016 года, а в начале 2017 года к административным правонарушениям были отнесены побои в семье, если они были совершены впервые. Под побоями подразумеваются действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие тяжелых последствий для здоровья.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штрафы за побои предлагают заменить арестом

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