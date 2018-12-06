Власти Москвы рассказали хронологию инцидента с участием школьника с ножом

Заместитель руководителя департамента образования Москвы Павел Карпов рассказал «Известиям» хронологию событий в московской школе, куда ученик принес нож.

«Учащийся 10-го класса школы № 1359 Даниил Г. пришел в образовательную организацию с ножом. Охранник обнаружил опасный предмет и изолировал ребенка. Никаких угроз учителям и детям со стороны мальчика не было», — приводит пресс-служба департамента слова Карпова.

Замглавы ведомства добавил, что в школу в незамедлительном порядке вызвали полицию, бригаду скорой помощи и родителей мальчика. Кроме того, из школы эвакуировали всех детей, они находятся в безопасности, заключил Карпов.

Позднее стало известно, что после беседы со школьником его передали психиатрам. Молодого человека доставили в больницу на машине скорой помощи. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.

По одной из версий, причиной появления в школе юноши с ножом мог стать проваленный допуск к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).