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Власти Москвы рассказали хронологию инцидента с участием школьника с ножом

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Заместитель руководителя департамента образования Москвы Павел Карпов рассказал «Известиям» хронологию событий в московской школе, куда ученик принес нож.

«Учащийся 10-го класса школы № 1359 Даниил Г. пришел в образовательную организацию с ножом. Охранник обнаружил опасный предмет и изолировал ребенка. Никаких угроз учителям и детям со стороны мальчика не было», — приводит пресс-служба департамента слова Карпова.

Замглавы ведомства добавил, что в школу в незамедлительном порядке вызвали полицию, бригаду скорой помощи и родителей мальчика. Кроме того, из школы эвакуировали всех детей, они находятся в безопасности, заключил Карпов.

Позднее стало известно, что после беседы со школьником его передали психиатрам. Молодого человека доставили в больницу на машине скорой помощи. Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. По некоторым данным, юноша состоит на учете в психдиспансере.

По одной из версий, причиной появления  в школе юноши с ножом мог стать проваленный допуск к Единому государственному экзамену (ЕГЭ).

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