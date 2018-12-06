Телеведущий Киселев проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже

Российский телеведущий и генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в эфире радио «Говорит Москва» о планах организовать в Коктебеле в 2019 году рэп-фестиваль. Он также отметил, что мероприятие будет проведено на нудистском пляже.

«Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового», — отметил журналист.

По его словам, этот фестиваль станет масштабным многодневным событием. Крупнейший в России рэп open air продлится с 28 по 30 августа.

2 декабря в своей программе «Вести Недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев заступился за рэпера Хаски, который оказался в центре скандала из-за сорванного концерта. В эфире своей программы Киселев также прочитал стихи поэта Владимира Маяковского под бит.

21 ноября сообщалось, что полиция задержала рэпера Хаски в Краснодаре во время выступления на улице возле клуба Bounce, где артист забрался на припаркованную машину. На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.

26 ноября адвокаты обжаловали арест Хаски и Первомайский районный суд Краснодара отменил решение о помещении его под стражу.