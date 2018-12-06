Прямой эфир

Телеведущий Киселев проведет рэп-фестиваль на нудистском пляже

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский телеведущий и генеральный директор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал в эфире радио «Говорит Москва» о планах организовать в Коктебеле в 2019 году рэп-фестиваль. Он также отметил, что мероприятие будет проведено на нудистском пляже.

«Ситуация, в которую я попал с рэпом, вызвала очень большой хайп. Эта тема не оставляет мне иных шансов, кроме как сделать рэп-фестиваль в Коктебеле. Более того, уже в ближайшем сезоне. Это конец августа. Я же делаю в Коктебеле крупнейший джазовый фестиваль на постсоветском пространстве вот уже 16 лет. Я думаю, что паровозиком сделаем рэп-фестиваль сразу после джазового», — отметил журналист.

По его словам, этот фестиваль станет масштабным многодневным событием. Крупнейший в России рэп open air продлится с 28 по 30 августа.

2 декабря в своей программе «Вести Недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев заступился за рэпера Хаски, который оказался в центре скандала из-за сорванного концерта. В эфире своей программы Киселев также прочитал стихи поэта Владимира Маяковского под бит.

21 ноября сообщалось, что полиция задержала рэпера Хаски в Краснодаре во время выступления на улице возле клуба Bounce, где артист забрался на припаркованную машину. На следующий день суд назначил ему 12 суток административного ареста за хулиганство и еще трое суток за отказ пройти медосвидетельствование. Также было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества, статья предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы.

26 ноября адвокаты обжаловали арест Хаски и Первомайский районный суд Краснодара отменил решение о помещении его под стражу

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Посвященный юбилею Пуччини оперный фестиваль пройдет в Самаре
Швыдкой призвал наладить диалог с рэперами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017