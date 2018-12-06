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Гидрометцентр исключил повторение снегопадов в Москве на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Синоптики не ожидают повторения снегопада в Москве на этой неделе, прогнозируется только небольшой снег. Об этом 6 декабря сообщил замглавы ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

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«До конца недели существенных осадков ждать не приходится, прогнозируется только небольшой снег», — цитирует его ТАСС.

В ночь на 6 декабря в Москве прошел снегопад и к утру высота снежного покрова выросла до 13 мм. При этом Гидрометцентр прогнозирует постепенное снижение температуры в столице. К выходным ночные температуры упадут до минус 10 градусов, а на следующей неделе ожидаются 14-градусные морозы.

При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее отмечал, что выпавший на 6 декабря снег не растает до весны.

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