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Синоптики рассказали о судьбе выпавшего в Москве снега

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Выпавший в Москве снег будет лежать до наступления весеннего тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег по-настоящему выпал, сначала мокрый снег, потом настоящий снег пошел. Это все-таки еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов. Но этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму», — заявил синоптик.

По словам специалиста, за последние сутки в столице и области выпало до 6 мм осадков, что соответствует 10% от месячной нормы осадков, пишет НСН. В результате высота сугробов в столице достигла 13 см, что стало рекордным значением для наступившей зимы. Снег продолжает идти, и высота сугробов вырастет еще на несколько сантиметров. Ранее 6 декабря сообщалось, что Москва встала в пробках на фоне снегопада.

Кроме того, продолжится постепенное снижение температуры. К выходным столбики термометров покажут до -10 градусов, а на следующей неделе в ночные часы ожидается -14 градусов.

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