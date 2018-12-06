Синоптики рассказали о судьбе выпавшего в Москве снега

Выпавший в Москве снег будет лежать до наступления весеннего тепла. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег по-настоящему выпал, сначала мокрый снег, потом настоящий снег пошел. Это все-таки еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов. Но этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму», — заявил синоптик.

По словам специалиста, за последние сутки в столице и области выпало до 6 мм осадков, что соответствует 10% от месячной нормы осадков, пишет НСН. В результате высота сугробов в столице достигла 13 см, что стало рекордным значением для наступившей зимы. Снег продолжает идти, и высота сугробов вырастет еще на несколько сантиметров. Ранее 6 декабря сообщалось, что Москва встала в пробках на фоне снегопада.

Кроме того, продолжится постепенное снижение температуры. К выходным столбики термометров покажут до -10 градусов, а на следующей неделе в ночные часы ожидается -14 градусов.