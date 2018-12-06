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В аэропортах Москвы задержано более 20 рейсов

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержаны более 20 рейсов, десять вылетов отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 7:47 мск во Внуково задержано девять рейсов и отменено четыре. В Домодедово задержано девять и отменено шесть. В Шереметьево все рейсы следуют по расписанию, в Жуковском задержаны пять вылетов.

Вечером 5 декабря в столице начался интенсивный снегопад. К 6:00 6 декабря в Москве выпало 6 мм осадков, это больше 10% месячной нормы для декабря, рассказали в столичном метеобюро. Днем осадки продолжатся, может выпасть еще несколько миллиметров снега, добавили синоптики.

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