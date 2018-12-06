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Мужчина пострадал при ДТП со снегоходом в Коми

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Пассажир попал в реанимацию после ДТП со снегоходом в Республике Коми. Сани отцепились от транспортного средства из-за неисправности.

Инцидент произошел вблизи поселка Красный Яг. По данным правоохранительных органов, снегоход перемещал по ледоставу сани, загруженные сеном. Из-за неисправности сани отцепились, и пассажир, находившийся в повозке, получил тяжелые травмы. У него диагностирован перелом основания черепа, сообщает ИА «Комиинформ».

По данным ГИБДД, водитель не имеет удостоверения, подтверждающего право управления снегоходом.

Ранее сообщалось, что в Республике Коми водитель снегохода погиб, после того как транспортное средство провалилось под лед. Мужчина смог выбраться из полыньи, но замерз насмерть.

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