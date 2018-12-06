Уголовное дело возбудили после ДТП с шестью погибшими на Кубани

Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП с участием машины скорой помощи и автомобиля «Жигули» на Кубани. Об этом телеканалу «360» сообщили в правоохранительных органах.

Авария произошла в ночь на 6 декабря на 9 км трассы Усть-Лабинск–Лабинск–Упорная в районе станицы Некрасовская. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых — водитель легковушки и пятеро его пассажиров, включая двоих детей пяти и восьми лет. Еще четыре участника аварии госпитализированы. Среди них — 11-летний пассажир «Жигулей» и три сотрудника скорой помощи. В момент ДТП «скорая» направлялась на вызов, потому в автомобиле находились только медицинские работники.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По предварительным данным, виновником аварии был 18-летний водитель ВАЗ, не имевший водительских прав. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с машиной скорой помощи.