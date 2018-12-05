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Четыре человека погибли в ДТП на Ставрополье

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Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Два автомобиля «ВАЗ» столкнулись вечером во вторник на Ставрополье, жертвами аварии стали двое мужчин и две девушки, сообщило 5 декабря краевое управление ГИБДД .

Как установили в ходе предварительного расследования, ВАЗ-2109 выехал на полосу встречного движения, там он врезался в ВАЗ-2107.

Погибли оба водителя и пассажирки «девятки» — девушки 1998 и 1992 годов рождения. В ГИБДД добавили, что водителя ВАЗ-2107 в текущем году лишили водительских прав. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Накануне в Ачинском районе Красноярского края при столкновении легковой и грузовой иномарки погибли два человека. 30-летний мужчина потерял управление над автомобилем Kia и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz.

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