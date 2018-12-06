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Полиция задержала обокравшего ветерана ВОВ мошенника

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Фото: МВД РФ
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Министерство внутренних дел (МВД) России разместило видео задержания мошенника, который обокрал почти на 2 млн рублей участника Великой Отечественной войны. Инцидент произошел в Санкт-Петербурге.

Глава российской полиции Владимир Колокольцев взялся лично курировать это дело.

«Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере»)», — цитирует РЕН ТВ официального представителя МВД Ирину Волк.

Ранее сообщалось, что злоумышленников было несколько. Информация об инциденте появилась в СМИ в начале декабря. Мошенники пришли к ветерану и его супруге под видом представителей страховой компании. Они предложили пенсионерам купить медицинскую технику, затем забрали у них сбережения под предлогом обмена купюр старого образца на новые.

5 декабря стало известно, что жительница Ростова-на-Дону собрала около 5 млн рублей на лечение сына от несуществующих болезней. Отзывчивых граждан, готовых стать благотворителями, она искала в социальных сетях.

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