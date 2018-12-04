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Полиция Петербурга проверит сообщения СМИ об обманувших ветерана ВОВ мошенниках

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведет проверку информации, появившейся в ряде региональных СМИ, о мошенниках, похитивших у ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) крупную сумму. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В статье сообщается, что в квартиру пожилых супругов пришли представители несуществующей страховой организации, которые предложили приобрести электронную медицинскую технику для диагностики заболеваний, и похитили крупную сумму», — говорится в сообщении.

Как отмечают СМИ, позже злоумышленники завладели оставшимися сбережениями петербургских пенсионеров под предлогом обмена денег на купюры нового образца.

Глава министерства внутренних дел генерал полиции Владимир Колокольцев дал поручение проверить данные сообщения. При подтверждении будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

3 декабря Ирина Волк сообщила о задержании в Москве подозреваемого в похищении раритетных фотоаппаратов на сумму 5 млн рублей.

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